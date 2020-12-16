В Днепре сгорел жилой дом, погибли три человека

16 декабря, 2020, 08:03

Вечером 15 мая в Днепре произошел пожар, в котором погибли три человека

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сообщение о пожаре по ул. Николая Хвылевого пришли спасателям в 23:15. Пожар возник в середине одноэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех человек мужского пола.

Огонь повредил деревянную пристройку к дому, деревянные перекрытия и крышу дома. Общая площадь пожара составила 65 кв. м.

Пожар был локализован в 00:17 и ликвидирован в 01:30.

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