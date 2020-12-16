Увеличение более чем на 20 млрд грн: Шмыгаль заявил, что расходы на армию в новом госбюджете составят почти 6% ВВП

16 декабря, 2020, 15:09

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что финансирование безопасности и обороны возрастет более чем на 20 млрд грн и составит почти 6% ВВП

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 16 декабря.

"Что касается расходов на безопасность и оборону: они вырастут более чем на 20 млрд грн и составят почти 6% ВВП", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в 2021 году будут увеличены выплаты военнослужащим, увеличены программы модернизации вооружения.

"Расходы непосредственно на Минобороны по сравнению с 2019 годом вырастут на 16 млрд грн. То есть армия остается у нас в приоритете, как и обеспечение наших военнослужащих", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Народный депутат фракция "Голос" Галина Васильченко заявила, что бюджет на 2021 не был готов к принятию, ведь уменьшили выплаты на медицину, армию, образование, местное самоуправление.

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