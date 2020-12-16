Усиление карантина: Кличко рассказал, как будет работать транспорт в Киеве

16 декабря, 2020, 13:30

В Киеве во время усиленного карантина, который планируют ввести с 8 по 24 января, общественный транспорт будет работать, но будут ограничения

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также обязательно надевать маску в общественном транспорте ", - сказал он.

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Мэр отметил, по решению правительства, столичный метрополитен при локдауне будет работать в штатном режиме.

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Кличко также призвал киевлян во время действия усиленных карантина пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 останавливать работу транспорта не будут .

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