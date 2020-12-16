 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина вышла из трех соглашений СНГ по атомной энергетике

Украина вышла из трех соглашений СНГ по атомной энергетике

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров в рамках СНГ

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно постановлению денонсируются такие договоры:

  • Горная хартия государств - участников Содружества Независимых Государств.
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.
  • Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
  • Протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
  • Напомним, что 2 сентября правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений.
9 октября Украина денонсировала соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать