Украина вышла из трех соглашений СНГ по атомной энергетике
16 декабря, 2020, 15:37
Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров в рамках СНГ
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно постановлению денонсируются такие договоры:
- Горная хартия государств - участников Содружества Независимых Государств.
- Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.
- Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.
- Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
- Протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
- Напомним, что 2 сентября правительство денонсировало соглашения о сотрудничестве в рамках СНГ в сферах ветеринарии, санитарной охраны и карантина растений.
9 октября Украина денонсировала соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией