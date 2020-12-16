Трамп готов сделать прививку от коронавируса, но при одном условии
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени, Трамп сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым.
Она напомнила, что президент США перенес коронавирус. В рамках лечения он принимал препарат на основе антител, защитный эффект от которого все еще сохраняется.
"Он получит вакцину, как только его команда врачей решит, что это лучше (сделать - ред.)", - сказала Макинени.
Она добавила, что приоритетом для Трампа является обеспечение вакциной наиболее уязвимых категорий населения страны.
14 декабря в США сделали первую прививку от коронавируса. Считается, что первой вакцину получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.
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