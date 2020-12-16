Сироты старше 23 лет получили право на внеочередное жилье: Рада приняла закон

16 декабря, 2020, 14:05

Верховная Рада приняла проект закона №3577 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа"

Принятие закона поддержали 330 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является усиление защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на жилье, в том числе после достижения ими 23 лет.

Таким образом, сироты старше 23 лет получили право на внеочередное жилье из жилищного фонда социального назначения и обеспечения их социальным или арендованным жильем до предоставлению благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

В то же время, эти лица по желанию могут получить денежную компенсацию за принадлежащее им жилое помещение.

Кроме того проект закона регулирует вопросы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.