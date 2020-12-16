Сироты старше 23 лет получили право на внеочередное жилье: Рада приняла закон
Принятие закона поддержали 330 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является усиление защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на жилье, в том числе после достижения ими 23 лет.
Таким образом, сироты старше 23 лет получили право на внеочередное жилье из жилищного фонда социального назначения и обеспечения их социальным или арендованным жильем до предоставлению благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.
В то же время, эти лица по желанию могут получить денежную компенсацию за принадлежащее им жилое помещение.
Кроме того проект закона регулирует вопросы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.
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