Советник Трампа по нацбезопасности прервал поездку в Европу из-за российских кибератак на госучреждения США
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Во время своей поездки он посетил Израиль и Францию, но отменил остановки в Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Он вернулся в Вашингтон во вторник, 15 декабря.
Как сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллит, О'Брайен "проводит заседание Совета национальной безопасности сегодня вечером и завтра утром, а на этой неделе созовет межведомственное совещание на высоком уровне", - сказал он.
13 декабря агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что хакеры похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны. В кибератаке заподозрили россиян.
А 14 декабря хакеры, которые, вероятно, работают на российские власти, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
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