Швеция рекордно увеличила расходы на оборону из-за российской угрозы

16 декабря, 2020, 10:39

Парламент Швеции принял увеличение оборонного бюджета на период 2021-2025 годов на 40% - в частности из-за действий России в регионе

Об этом сообщает AP .

Отмечается, что это наибольший рост оборонного бюджета за последние 70 лет.

Его объем к 2025 году достигнет 89 млрд шведских крон или 10,6 миллиарда долларов США.

"Мы сейчас видим новую среду безопасности и то, что Россия готова использовать военную силу для достижения политических целей", - заявил глава минобороны Швеции Петер Гультквист.

Он добавил, что увеличение оборонного бюджета было обусловлено "новой ситуацией с безопасностью из-за агрессии России против Грузии, аннексии Крыма, конфликта в Украине, ее активности в Беларуси, повышения военного потенциала РФ, ее военных учений, деятельностью в Арктике и в районе Балтийского моря" .

Кроме того, как отмечается, к 2030 году численность вооруженных сил Швеции возрастет с 55 000 до 90 000. В стране также построят центр кибербезопасности.

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