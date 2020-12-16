Шмыгаль попросил ВОЗ ускорить поставки вакцины от COVID-19 в Украине
16 декабря, 2020, 13:15
Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения ускорить передачу вакцины от COVID-19 в Украину
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам встречи с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.
По словам Шмыгаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин.
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"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее", - заявил Шмыгаль.
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