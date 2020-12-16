Сенат США впервые за 12 лет назначил посла в Беларуси

16 декабря, 2020, 14:29

Сенат США во вторник впервые за 12 лет утвердил посла в Беларуси. Послом станет Джули Фишер, которая вступит в должность в ближайшем будущем

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пост посла США в Беларуси вакантный с 2008 года. Конкретная дата приезда Фишер в Минск пока не объявлена.

Кандидатура Фишер на пост посла была выдвинута президентом Дональдом Трампом в мае.

Фишер ранее работала временным поверенным в делах США в России, занималась вопросами Европейского союза и Западной Европы в Государственном департаменте США, а также была заместителем главы миссии США в НАТО и политическим и экономическим советником посольства США в Тбилиси.

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