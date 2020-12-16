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Espreso.tvСпортСамый дорогой в мире футболист ошарашил фанатов новым цветом волос

Самый дорогой в мире футболист ошарашил фанатов новым цветом волос


фото: Getty Images
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе покрасил волосы в голубой цвет

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Мбаппе.

"Воскресенье в Париже", - написал Мбаппе под фото.

В этом сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 15 матчей, забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.

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