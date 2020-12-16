Российский активист Котов, который поддерживал украинских политзаключенных, освобожден из колонии
16 декабря, 2020, 12:50
Активист Константин Котов, которого осудили на 1,5 года за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий", вышел на свободу из колонии во Владимирской области России
Об этом сообщает Новая газета.
Котов провел в колонии 493 дня и полностью отбыл наказание.
34-летний программист принимал участие в политических акциях и был одним из инициаторов ежедневных пикетов по обмену российских и украинских политзаключенных, помогал захваченным ФСБ в Керченском проливе украинским морякам, выступал против аннексии Крыма.
- Напомним, что Котова приговорили к 4 годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов".
- Украинские освобожденные военнопленные моряки собрали средства для помощи осужденному в РФ активисту Константину Котову, который им помогал, пока они находились в СИЗО "Лефортово".
- Впоследствии, российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
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Общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за "неоднократное нарушение правил участия в митингах", этапировали из Москвы.
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Впоследствии ему сократили срок заключения до 1,5 лет.
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