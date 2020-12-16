Российские пропагандисты показали, как ракетчики РФ отрабатывают задачи по карте Хмельницкой области

16 декабря, 2020, 15:19

В сюжете пропагандистов "НТВ" о подготовке офицеров - операторов ядерного оружия в Ракетных войсках стратегического назначения появляется карта со Староконстантиновом, где базируются украинские "Байрактары"

Соответствующее видео российских пропагандистов от 11 декабря распространили в группе Facebook "Знай правду".

В сюжете российской пропаганды рассказывают о подготовке курсанта, который учится на водителя-механика шасси для межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" (SS-27 Mod 2 по классификации НАТО).

В кадре заметна карта Хмельницкой области, где согласно заданию курсант должен составить маршрут боевого патрулирования для своего комплекса.

"Зафиксированная на скрине карта довольно детализированая. Да, это не цели для комплексов, а маршрут патрулирования, но тем не менее. Что у нас базируется в Староконстантинове, думаю, рассказывать не надо. На Донбассе были "заблудившиеся" российские танки и десантники. Теперь вот РВСН заблудились. Пока на виртуальных учениях", - комментирует автор, который нашел видео пропагандистов.

Установка "Ярс":

Напомним, военный аэропорт Староконстантинова избрали базовым для украинских ударных беспилотников "Байрактар".

Сюжет пропагандистов "НТВ":

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