Российские пропагандисты показали, как ракетчики РФ отрабатывают задачи по карте Хмельницкой области
Соответствующее видео российских пропагандистов от 11 декабря распространили в группе Facebook "Знай правду".
В сюжете российской пропаганды рассказывают о подготовке курсанта, который учится на водителя-механика шасси для межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" (SS-27 Mod 2 по классификации НАТО).
В кадре заметна карта Хмельницкой области, где согласно заданию курсант должен составить маршрут боевого патрулирования для своего комплекса.
"Зафиксированная на скрине карта довольно детализированая. Да, это не цели для комплексов, а маршрут патрулирования, но тем не менее. Что у нас базируется в Староконстантинове, думаю, рассказывать не надо. На Донбассе были "заблудившиеся" российские танки и десантники. Теперь вот РВСН заблудились. Пока на виртуальных учениях", - комментирует автор, который нашел видео пропагандистов.
Установка "Ярс":
Напомним, военный аэропорт Староконстантинова избрали базовым для украинских ударных беспилотников "Байрактар".
Сюжет пропагандистов "НТВ":
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