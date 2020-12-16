РФ опровергла окружение своих военных в Карабахе

16 декабря, 2020, 19:52

Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление армянской стороны о том, что российские военные попали в окружение в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе.

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