Решение КСУ по НАБУ вошло в силу, Сытник остается директором, - Малюська

16 декабря, 2020, 11:17

Отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро, признанные неконституционными, утратили силу

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020 ... в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - отметил он.

По его словам, это решение КСУ не изменило статус Сытника как директора НАБУ.

"Сытник остается полноценным директором НАБУ", - сказал министр.

Малюська рассказала, что план власти состоит из двух частей.

Первая часть - возвращение президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. По его словам, для этого нужны изменения в Конституцию.

Второй пункт плана состоит в том, чтобы на переходный период урегулировать процедуры функционирования бюро, не относящихся к назначению директора, отдельным законопроектом.

"Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - добавил Малюська.

По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции или до дня избрания нового директора по новой процедуре.

Или же он продолжит работать до окончания срока своего назначения - 16 апреля 2022 (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителя).

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