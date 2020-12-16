Решение КСУ по НАБУ вошло в силу, Сытник остается директором, - Малюська
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020 ... в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - отметил он.
По его словам, это решение КСУ не изменило статус Сытника как директора НАБУ.
"Сытник остается полноценным директором НАБУ", - сказал министр.
Малюська рассказала, что план власти состоит из двух частей.
Первая часть - возвращение президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. По его словам, для этого нужны изменения в Конституцию.
Второй пункт плана состоит в том, чтобы на переходный период урегулировать процедуры функционирования бюро, не относящихся к назначению директора, отдельным законопроектом.
"Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - добавил Малюська.
По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции или до дня избрания нового директора по новой процедуре.
Или же он продолжит работать до окончания срока своего назначения - 16 апреля 2022 (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителя).
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