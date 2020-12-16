Разумков анонсировал создание в следующем году спецфонда для финансирования вакцинации от коронавируса

16 декабря, 2020, 11:42

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал создание в следующем году в госбюджете специального фонда, средства которого будут направлены на финансирование вакцинации от COVID-19 и повышение зарплат медикам

Об этом сообщил Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Сначала мы не планировали создавать отдельный фонд. Вчера, позавчера во время совещаний и с представителями депутатских фракций, и с чиновниками, и с премьер-министром, и с министром финансов все же пришли к тому, что дополнительно будет создаваться спецфонд" , - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

По его словам, средства в спецфонд будут направляться, вероятно, по результатам первого квартала. Они будут идти на вакцинацию, поддержку медиков, в частности на увеличение заработных плат.

При этом Разумков отметил, что спецфонд в следующем году будет иметь меньше средств, чем "ковидный" в 2020 году, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию COVID-19.

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