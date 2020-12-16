Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле и политсотрудничестве с Великобританией

16 декабря, 2020, 14:28

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Парламентарии приняли законопроект №0083 ратификацию соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"За" проголосовали 303 нардепа.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение необходимо для формирования качественно новой правовой основы отношений между Украиной и Соединенным королевством.

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Предполагается либерализация двусторонней торговли на уровне не ниже, чем сегодня установлен режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с соглашением об ассоциации.

Также предусмотрено постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины.

В документе отмечается, что устанавливаются беспошлинные тарифные квоты Великобритании для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украина должна установить тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотреть дополнительные объемы для еще двух.

Сообщается, что принятие закона не приведет к дополнительным финансовым и материальным затратам из государственного бюджета.

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