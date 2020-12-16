Рада предварительно одобрила увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности в природных экосистемах

16 декабря, 2020, 13:56

16 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №3755: предлагается увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности от 8,5-119 грн до 1700-3400 грн для граждан

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Депутаты предлагают за нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 грн, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн. Сейчас штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 170 грн.

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан будет угрожать штрафом от 1700 до 3400 грн, для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн.

А за такое нарушение на воздушном транспорте штрафы хотят установить на уровне от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 грн - для должностных лиц.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожтехники и средств пожаротушения не по назначению может угрожать предупреждением или штрафом для граждан от 1700 до 3400 грн и для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн.

Сейчас такие нарушения караются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 грни на должностных лиц - от 34 до 170 грн.

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