"Заря" победила "Десну" и стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече забил Владлен Юрченко. Хавбек "Зари" реализовал пенальти на 16-й минуте. В середине второго тайма футболист получил красную карточку и оставил луганскую команду в меньшинстве.
На 89-й минуте полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк получил вторую желтую карточку и также покинул футбольное поле.
"Заря" стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины и присоединилась к "Динамо", "Шахтеру", "Александрии", "Агробизнесу", "Днипру-1", "Колосу" и "Вересу". Матчи этой стадии состоятся 3 марта.
Кубок Украины
1/8 финала
16 декабря
"Десна" - "Заря" 0:1
Гол: Юрченко, 16 (пен.)
Удаление: Гуцуляк, 89 - Юрченко, 59
- Напомним, 2 декабря "Днипро-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.
- В другом матче "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнесу".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb