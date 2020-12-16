"Заря" победила "Десну" и стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины

16 декабря, 2020, 15:53

В последнем матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила черниговскую "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече забил Владлен Юрченко. Хавбек "Зари" реализовал пенальти на 16-й минуте. В середине второго тайма футболист получил красную карточку и оставил луганскую команду в меньшинстве.

На 89-й минуте полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк получил вторую желтую карточку и также покинул футбольное поле.

"Заря" стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины и присоединилась к "Динамо", "Шахтеру", "Александрии", "Агробизнесу", "Днипру-1", "Колосу" и "Вересу". Матчи этой стадии состоятся 3 марта.

Кубок Украины

1/8 финала

16 декабря

"Десна" - "Заря" 0:1

Гол: Юрченко, 16 (пен.)

Удаление: Гуцуляк, 89 - Юрченко, 59

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