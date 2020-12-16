"Интер" победил "Наполи" в центральном матче чемпионата Италии
16 декабря, 2020, 23:41
В 12-м туре Серии А миланский "Интер" победил "Наполи" со счетом 1:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Единственный гол во встрече забил Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 71-й минуте матча. На 72-й Лоренцо Инсинье получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает второе место и на 1 балл отстает от "Милана", который идет первым. "Наполи" расположился на четвертой строчке и на 5 очков позади "россонери".
Чемпионат Италии
12-й тур
16 декабря
"Интер" - "Наполи" 1:0
Гол: Лукаку, 71
Удаление: Инсинье, 72
- 16 декабря в 12-м туре Серии А туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталанты" из города Бергамо.
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