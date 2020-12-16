"Интер" победил "Наполи" в центральном матче чемпионата Италии

16 декабря, 2020, 23:41

В 12-м туре Серии А миланский "Интер" победил "Наполи" со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Единственный гол во встрече забил Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 71-й минуте матча. На 72-й Лоренцо Инсинье получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает второе место и на 1 балл отстает от "Милана", который идет первым. "Наполи" расположился на четвертой строчке и на 5 очков позади "россонери".

Чемпионат Италии

12-й тур

16 декабря

"Интер" - "Наполи" 1:0

Гол: Лукаку, 71

Удаление: Инсинье, 72

16 декабря в 12-м туре Серии А туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталанты" из города Бергамо.