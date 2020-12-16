Об этом сообщает телеканал Sky News, передает "Интерфакс-Украина".

Устройте себе маленькое Рождество и, к сожалению, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы принимаем, мы знаем, что до Пасхи дела в стране пойдут лучше", - сказал Джонсон.

По его словам, он не собирается "отменять или запрещать Рождество".

Но также он отметил, что желательно максимально сократить количество контактов за пять дней до ослабления карантина, которое будет действовать с 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней. Премьер также посоветовал британцам повременить со встречами со старшими родственниками, если только они не сделали прививку, избегать толп на распродажах и не праздновать Новый год большими компаниями.

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