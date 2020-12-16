"Примите благодарность за автограф": Зеленский похвастался письмом от шестиклассников из Волыни

16 декабря, 2020, 09:21

Об этом он написал в своем Telegram.

"6-Б из Вербки на Волыне в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные Я обязательно приеду еще", - написал Зеленский.

В тексте письма дети поздравляют президента с праздниками с пожеланиями. Ученики благодарят Зеленского за визит школы. Один из них благодарит президента за автограф, еще один за ремонт в учреждении.