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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть главный матч недели

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть главный матч недели


фото: Getty Images
Сегодня, 16 декабря, в 13-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против лондонского "Тоттенхэма"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают фаворитом встречи "Ливерпуль". На победу "красных" коэффициент - 1,86. Ничья оценивается аналитиками в 3,92. Выигрыш "Тоттенхэма" наименее вероятный - 4,48.

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" с 25 очками делят первую вторую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии

13-й тур

16 декабря

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Setanta Sports

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