"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть главный матч недели
16 декабря, 2020, 07:07
Сегодня, 16 декабря, в 13-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против лондонского "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают фаворитом встречи "Ливерпуль". На победу "красных" коэффициент - 1,86. Ничья оценивается аналитиками в 3,92. Выигрыш "Тоттенхэма" наименее вероятный - 4,48.
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" с 25 очками делят первую вторую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.
Чемпионат Англии
13-й тур
16 декабря
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Ливерпуль, стадион "Энфилд"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Setanta Sports
- 15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb