"Лидер, патриот, решатель проблем": Байден планирует назначить министром транспорта экс-соперника по праймериз Буттиджича

16 декабря, 2020, 10:03

Новоизбранный президент США Джо Байден заявил о намерениях назначить министром транспорта демократа Пита Буттиджича

Об этом Байден написал в Twitter.

"Я назначаю его (Буттиджича - ред.) Министром транспорта, так как он способен принять вызов там, где пересекаются рабочие места, инфраструктура, равенство и климат", - отметил Байден.

Он назвал Буттиджича лидером и патриотом, способным решать проблемы.

Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.



I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate. - Joe Biden (@JoeBiden) December 16, 2020

Политик известен тем, что не скрывает свою ориентацию. После назначения, он станет первым членом правительства - представителем ЛГБТ.

Буттиджич ранее был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана).

Он претендовал на выдвижение на выборах президента США от Демократической партии и считался одним из фаворитов гонки.