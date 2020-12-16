"Лидер, патриот, решатель проблем": Байден планирует назначить министром транспорта экс-соперника по праймериз Буттиджича
Об этом Байден написал в Twitter.
"Я назначаю его (Буттиджича - ред.) Министром транспорта, так как он способен принять вызов там, где пересекаются рабочие места, инфраструктура, равенство и климат", - отметил Байден.
Он назвал Буттиджича лидером и патриотом, способным решать проблемы.
Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.- Joe Biden (@JoeBiden) December 16, 2020
I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate.
Политик известен тем, что не скрывает свою ориентацию. После назначения, он станет первым членом правительства - представителем ЛГБТ.
Буттиджич ранее был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана).
Он претендовал на выдвижение на выборах президента США от Демократической партии и считался одним из фаворитов гонки.