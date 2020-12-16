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Espreso.tvОбщество"Лидер, патриот, решатель проблем": Байден планирует назначить министром транспорта экс-соперника по праймериз Буттиджича

"Лидер, патриот, решатель проблем": Байден планирует назначить министром транспорта экс-соперника по праймериз Буттиджича

Новоизбранный президент США Джо Байден заявил о намерениях назначить министром транспорта демократа Пита Буттиджича

Об этом Байден написал в Twitter.

"Я назначаю его (Буттиджича - ред.) Министром транспорта, так как он способен принять вызов там, где пересекаются рабочие места, инфраструктура, равенство и климат", - отметил Байден.

Он назвал Буттиджича лидером и патриотом, способным решать проблемы.

Политик известен тем, что не скрывает свою ориентацию. После назначения, он станет первым членом правительства - представителем ЛГБТ.

Буттиджич ранее был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана).

Он претендовал на выдвижение на выборах президента США от Демократической партии и считался одним из фаворитов гонки.

 

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