"Эвертон" победил "Лестер" и приблизился к сопернику в борьбе за Лигу чемпионов

16 декабря, 2020, 21:54

В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Лестер" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 21-й минуте Ришарлисон открыл счет в матче и вывел "Эвертон" вперед. Внутри второго тайма Мейсон Холгейт удвоил преимущество команды Карло Анчелотти.

В турнирной таблице АПЛ "Лестер" занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов, и опережает "Эвертон" на 1 балл.

Чемпионат Англии

16 декабря

"Лестер" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон, 21 Холгейт, 72

15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптону".