"Эвертон" победил "Лестер" и приблизился к сопернику в борьбе за Лигу чемпионов
16 декабря, 2020, 21:54
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Лестер" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 21-й минуте Ришарлисон открыл счет в матче и вывел "Эвертон" вперед. Внутри второго тайма Мейсон Холгейт удвоил преимущество команды Карло Анчелотти.
В турнирной таблице АПЛ "Лестер" занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов, и опережает "Эвертон" на 1 балл.
Чемпионат Англии
16 декабря
"Лестер" - "Эвертон" 0:2
Голы: Ришарлисон, 21 Холгейт, 72
- 15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптону".
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