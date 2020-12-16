 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Эвертон" победил "Лестер" и приблизился к сопернику в борьбе за Лигу чемпионов

"Эвертон" победил "Лестер" и приблизился к сопернику в борьбе за Лигу чемпионов


фото: Getty Images
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Лестер" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 21-й минуте Ришарлисон открыл счет в матче и вывел "Эвертон" вперед. Внутри второго тайма Мейсон Холгейт удвоил преимущество команды Карло Анчелотти.

В турнирной таблице АПЛ "Лестер" занимает четвертое место, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов, и опережает "Эвертон" на 1 балл.

Чемпионат Англии

16 декабря

"Лестер" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон, 21 Холгейт, 72

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать