"Эта сумма небольшая", - Креминь рассказал о штрафах за нарушения языкового закона
Об этом уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты украинского языка Тарас Креминь рассказал в Facebook.
Креминь отметил, что за нарушение бизнесом соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.
"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - пояснил он.
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"Однако наша главная задача - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года, провести информационную и разъяснительную работу. И в этом мы хотели бы видеть представителей бизнеса нашими партнерами", - добавил Тарас Креминь.
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