"Эта сумма небольшая", - Креминь рассказал о штрафах за нарушения языкового закона

16 декабря, 2020, 18:10

16 декабря языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал сумму будущих штрафов за несоблюдение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты украинского языка Тарас Креминь рассказал в Facebook.

Креминь отметил, что за нарушение бизнесом соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - пояснил он.

Читайте также: С 16 января все учреждения сферы обслуживания должны перейти на украинский, - языковой омбудсмен

"Однако наша главная задача - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021 года, провести информационную и разъяснительную работу. И в этом мы хотели бы видеть представителей бизнеса нашими партнерами", - добавил Тарас Креминь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо