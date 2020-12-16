"Бавария" сделала камбэк в матче Бундеслиги с "Вольфсбургом"
16 декабря, 2020, 23:24
В 12-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Дубль в матче сделал Роберт Левандовски. За "Вердер" отличился Максимилиан Филипп, который открыл счет во встрече.
В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" занимает второе место и на 1 балл отстает от первой позиции, на которой разместился леверкузенский "Байер". "Вольфсбург" идет пятым.
Чемпионат Германии
12-й тур
16 декабря
"Бавария" - "Вольфсбург" 2: 1
Голы: Левандовски, 45 + 1, 50 - Филипп, 5
- В другом матче 12-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" .
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