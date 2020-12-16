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Espreso.tvСпорт"Бавария" сделала камбэк в матче Бундеслиги с "Вольфсбургом"

"Бавария" сделала камбэк в матче Бундеслиги с "Вольфсбургом"


фото: Getty Images
В 12-м туре чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" победила "Вольфсбург" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дубль в матче сделал Роберт Левандовски. За "Вердер" отличился Максимилиан Филипп, который открыл счет во встрече.

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" занимает второе место и на 1 балл отстает от первой позиции, на которой разместился леверкузенский "Байер". "Вольфсбург" идет пятым.

Чемпионат Германии

12-й тур

16 декабря

"Бавария" - "Вольфсбург" 2: 1

Голы: Левандовски, 45 + 1, 50 - Филипп, 5

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