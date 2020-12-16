Протесты ФЛП на Майдане: активисты заявляют, что полиция пытается снести их кухню
Об этом сообщает УНИАН.
К предпринимателям подошли полицейские диалога и заявили, что кто-то вызвал милицию из-за провокации беспорядков.
На это участники акции заверили, что в помощи не нуждаются. После этого количество правоохранителей увеличилось.
Активисты убеждены, что полиция хочет разгромить импровизированную кухню и отобрать электрогенератор.
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Предприниматели окружили свою кухню, чтобы не дать ее уничтожить. Среди протестующих выявили двух провокаторов, они были в балаклавах.
У одного из них обнаружили газовый баллончик. По словам активистов, полицейские отпустили этих мужчин.
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Незалежности, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток на Майдане Незалежности произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей.
- Впоследствии митингующие ФЛП установили на Майдане около 10 палаток.
- Так, во время демонтажа установленных палаток на Майдане Незалежности произошли столкновения между протестующими ФЛП и правоохранителями.
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