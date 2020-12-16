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Espreso.tvОбществоПротесты ФЛП на Майдане: активисты заявляют, что полиция пытается снести их кухню

Протесты ФЛП на Майдане: активисты заявляют, что полиция пытается снести их кухню


фото: reuters
На Майдан Незалежности в Киеве, где митингуют участники акции "SaveФОП", прибыли полицейские

Об этом сообщает УНИАН.

К предпринимателям подошли полицейские диалога и заявили, что кто-то вызвал милицию из-за провокации беспорядков.

На это участники акции заверили, что в помощи не нуждаются. После этого количество правоохранителей увеличилось.

Активисты убеждены, что полиция хочет разгромить импровизированную кухню и отобрать электрогенератор.

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Предприниматели окружили свою кухню, чтобы не дать ее уничтожить. Среди протестующих выявили двух провокаторов, они были в балаклавах.

У одного из них обнаружили газовый баллончик. По словам активистов, полицейские отпустили этих мужчин.

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16 декабря, 2020 среда

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