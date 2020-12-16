Послы ЕС утвердили продление санкций против РФ, - журналист

16 декабря, 2020, 11:35

Послы ЕС утвердили пролонгацию экономических санкций против РФ на полгода

Об этом написал журналист брюссельской редакции Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС утвердили пролонгацию экономических санкций против РФ на следующие 6 месяцев", сообщил он.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

Отметим, действие этого пакета санкций истекало 31 января 2021 года. Таким образом, ограничительные меры продлен до 31 июля 2021 года.

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