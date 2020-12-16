 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПослы ЕС утвердили продление санкций против РФ, - журналист

Послы ЕС утвердили продление санкций против РФ, - журналист


фото: reuters
Послы ЕС утвердили пролонгацию экономических санкций против РФ на полгода

Об этом написал журналист брюссельской редакции Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС утвердили пролонгацию экономических санкций против РФ на следующие 6 месяцев", сообщил он.

Отметим, действие этого пакета санкций истекало  31 января 2021 года. Таким образом, ограничительные меры продлен до 31 июля 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать