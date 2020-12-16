Первоклассница "заминировала" одесскую школу из-за того, что хотела уйти домой
16 декабря, 2020, 22:19
Из одесской школы эвакуировали 440 человек из-за того, что первоклассница "заминировала" учебное заведение, чтобы уйти домой
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.
"На спецлинию "102" звонила 6-летняя ученица первого класса школы в Суворовском районе Одессы. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком", - говорится в сообщении.
Полицейские эвакуировали 440 человек и проверили здание школы и прилегающую территорию в Суворовском районе города.
В пресс-службе рассказали, что попросили ребенка больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей или врачей. Ведь в таком случае отвечать за это будут его родители.
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