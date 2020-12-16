 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПервоклассница "заминировала" одесскую школу из-за того, что хотела уйти домой

Первоклассница "заминировала" одесскую школу из-за того, что хотела уйти домой

Из одесской школы эвакуировали 440 человек из-за того, что первоклассница "заминировала" учебное заведение, чтобы уйти домой
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"На спецлинию "102" звонила 6-летняя ученица первого класса школы в Суворовском районе Одессы. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком", - говорится в сообщении.

Полицейские эвакуировали 440 человек и проверили здание школы и прилегающую территорию в Суворовском районе города.

В пресс-службе рассказали, что попросили ребенка больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей или врачей. Ведь в таком случае отвечать за это будут его родители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать