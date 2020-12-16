Первоклассница "заминировала" одесскую школу из-за того, что хотела уйти домой

"На спецлинию "102" звонила 6-летняя ученица первого класса школы в Суворовском районе Одессы. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком", - говорится в сообщении.

Полицейские эвакуировали 440 человек и проверили здание школы и прилегающую территорию в Суворовском районе города.

В пресс-службе рассказали, что попросили ребенка больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей или врачей. Ведь в таком случае отвечать за это будут его родители.