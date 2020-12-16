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Espreso.tvОбществоПарламент Венгрии сделал невозможным усыновление детей однополыми парами

Парламент Венгрии сделал невозможным усыновление детей однополыми парами

Парламент Венгрии 15 декабря принял закон, который фактически запрещает усыновление детей однополыми парами

Об этом сообщает Reuters .

В парламенте Венгрии большинство в две трети имеет националистическая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Предложенные партией власти поправки в законодательство позволяют усыновление детей только семейными парами, а людям без партнеров - только со специальным разрешением министра семейных дел.

The Telegraph сообщает, что парламент также внес поправки в Конституцию Венгрии, определив семью как "союз отца, который является мужем, и матери, которая является женщиной".

"Только семейные пары могут усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке", - говорится в обновленной норме закона.

При этом поправки в Конституцию определяют пол человека неизменный от рождения, обосновывая это "ценностями, основанными на христианской культуре".

Ранее усыновление ребенка однополой парой в Венгрии было возможно в случае представления одним из партнеров заявления как одинокого человека, поскольку Венгрия признает гражданские союзы. При этом однополые браки в Венгрии не были разрешены.

  • Напомним, Венгрия и Польша находятся под расследованием ЕС по подрыву независимости судебной власти, СМИ и неправительственных организаций, из-за чего страны могут потерять десятки миллиардов евро помощи.

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