Парламент Венгрии сделал невозможным усыновление детей однополыми парами
Об этом сообщает Reuters .
В парламенте Венгрии большинство в две трети имеет националистическая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Предложенные партией власти поправки в законодательство позволяют усыновление детей только семейными парами, а людям без партнеров - только со специальным разрешением министра семейных дел.
The Telegraph сообщает, что парламент также внес поправки в Конституцию Венгрии, определив семью как "союз отца, который является мужем, и матери, которая является женщиной".
"Только семейные пары могут усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке", - говорится в обновленной норме закона.
При этом поправки в Конституцию определяют пол человека неизменный от рождения, обосновывая это "ценностями, основанными на христианской культуре".
Ранее усыновление ребенка однополой парой в Венгрии было возможно в случае представления одним из партнеров заявления как одинокого человека, поскольку Венгрия признает гражданские союзы. При этом однополые браки в Венгрии не были разрешены.
- Напомним, Венгрия и Польша находятся под расследованием ЕС по подрыву независимости судебной власти, СМИ и неправительственных организаций, из-за чего страны могут потерять десятки миллиардов евро помощи.
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