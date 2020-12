Оттепель и туманы: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 17 декабря

16 декабря, 2020, 14:00

В Украине 17 декабря температура воздуха будет колебаться около 0 ° C, также ожидаются туманы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Оттепель охватила практически всю Украину. То есть, температура воздуха колеблется и будет кружить вокруг нуля", - отметила синоптик.

Завтра, 17-го декабря, температура воздуха на Юге и Западе прогреется до + 1 ° C ... + 5 ° C, в восточных областях, снизится до 0 ° C ... -3 ° C.

Осадков серьезных не предвидится, возможна небольшая морось. Также завтра ожидаются туманы.

В Киеве 17-го декабря будет облачно, но без осадков.

"Туман будет добавлять противной влажности и серости", - сообщила Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью 0 ° C ... -1 ° C, днем 0 ° C ... + 2 ° C.

"Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели", - добавила синоптик.

