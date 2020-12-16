Официальный курс: доллар продолжает падать в цене

16 декабря, 2020, 09:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 16 декабря 2020 года на отметке 27,75 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 15 декабря курс составлял 28,86 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 16 декабря установлен на уровне 33,69 грн / евро. По состоянию на 15 декабря курс составлял 33,89 грн / евро.

На наличном рынке 16 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,80, продают - по 27,90 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb