Новый год 2021: как подобрать наряд для празднования
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Как выглядеть элегантно и при этом удобно в домашних интерьерах рассказываем на примере Новогодней коллекции украинского бренда женской одежды Natali Bolgar.
Акцент на цвет
Новогодняя ночь ассоциируется с блеском, огнями и с чем-то экстра. Но такие наряды не очень комфортны для празднования дома. Чтобы выглядеть торжественно в домашней обстановке выберете наряд в светлых оттенках.
Розовые, пудровые, лавандовые оттенки символизируют сказочность и преддверие волшебства. Щепотки магии не повредит!
Брючный костюм — всегда хорошая идея. Светлый с контрастными деталями будет привлекать к себе внимание и покажет, что его обладательница разбирается в тенденциях.
Для романтичного образа выбирайте платье классических силуэтов — футляр или с расклешенной юбкой ниже колена.
Для более уютного образа — костюм из теплой ткани. Он не держит четких линий, поэтому его мягкие складки не сковывают движения и придают плавность образу. Особенно привлекает внимание жакет-кимоно.
Черная классика
Маленькое черное платье — абсолютная классика. Тут можно поэкспериментировать с фасоном и длиной.
Акцент на текстуру
Если хочется чего-то эдакого, то присмотритесь к моделям из необычной ткани, например, с бахромой.
Наряды с необычной текстурой особенно выигрышно смотрятся на вещах с простым силуэтом.
Такие наряды будут радовать вас не только в праздники но и отлично впишутся в ежедневный гардероб!
А примерить образы с фотографий можно в магазинах Natali Bolgar.
Или заказать онлайн на сайте: natalibolgar.com