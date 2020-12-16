Новый генсекретарь ОБСЕ назвала войну в Украине топ-приоритетом, Кулеба пригласил ее на Донбасс

16 декабря, 2020, 08:56

Новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заверила главу МИД Дмитрия Кулебу, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня организации в 2021 году

Об этом шла речь во время их разговора, передает пресс-служба министерства.

Кулеба поздравил Шмид с назначением, пожелал ей плодотворной работы и успехов

Он пригласил генсекретаря осуществить свой первый визит в Украину с поездкой на Донбасс и на админграницу с оккупированным Крымом.

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Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства.