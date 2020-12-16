На Луганщине осудили боевика "ЛНР", который начал служить еще несовершеннолетним

16 декабря, 2020, 18:29

В Луганской области вынесли приговор жителю Сватовского района за участие в вооруженных формированиях так называемой ЛНР

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

"В 2014 году 17-летний юноша добровольно вступил в должность стрелка в батальон "Призрак", где дежурил на блокпостах и в расположении вооруженного формирования. Позже он "служил" в разных подразделениях "2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" - в "14 батальоне территориальной обороны" и "4 отдельной мотострелковой бригаде". В составе разведывательной роты осужденный проводил наблюдения для выявления позиций Вооруженных Сил Украины и докладывал своим кураторам об их перемещениях. Кроме того, участвовал в установлении растяжек на прилегающей к украинским позициям территории", - говорится в сообщении.

В 2015 году ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. В октябре 2020 года боевика задержали в Новоайдарском районе при пересечении линии разграничения вне пунктов пропуска. Тогда он пытался проехать к родственникам.

Испытательный срок два года был установлен в связи с признанием им своей вины, содействием следствию и раскрытием других соучастников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb