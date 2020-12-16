На голову ниже: Лучший боксер мира Альварес ошарашил своим видом во время дуэли взглядов
Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в twitter.
Альварес и Смит провели первую дуэль взглядов перед поединком, который состоится 19 декабря в Сан-Антонио (США).
Мексиканский боксер оказался на голову ниже британца - рост "Канело" 173 см, а Смита - 191 см.
Британец владеет титулом WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На кону в поединке также будет вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.
#CaneloSmith pic.twitter.com/A2SNY7RhLp- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 16, 2020
- Напомним, 26 ноября Сауль Альварес отказался от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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