На Донбассе оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов

16 декабря, 2020, 19:10

16 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В начале суток вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь у Водяного, на Приазовье. Для провокации наших воинов враг совершил по несколько выстрелов из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Такое же оружие противник использовал и в районе населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие остаются наготове к вероятным провокациям врага.

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