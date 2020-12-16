МЗ предлагает привязать зарплату врачей к прожиточному минимуму, - Степанов

16 декабря, 2020, 12:51

Министерство здравоохранения подготовило проект закона, которым предлагается привязать заработную плату медицинских работников к прожиточному минимуму

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На прошлой неделе своим коллегам по правительству я послал законопроект подготовленный Министерством здравоохранения, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - сказал Степанов.

Таким образом, заработная плата будет расти вместе с уровнем прожиточного минимума населения.

"Эта практика существует в нашей стране, это абсолютно нормально. Например, в законе о прокуратуре четко определено, какая заработная плата должна быть у работников прокуратуры и она привязана к прожиточному минимуму. То есть прожиточный минимум в стране, а 10 прожиточных минимумов, например, должна составлять минимальная заработная плата врача ", пояснил Степанов.

Напомним, на 1 декабря 2020 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2189 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb