МЗ предлагает привязать зарплату врачей к прожиточному минимуму, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"На прошлой неделе своим коллегам по правительству я послал законопроект подготовленный Министерством здравоохранения, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - сказал Степанов.
Таким образом, заработная плата будет расти вместе с уровнем прожиточного минимума населения.
"Эта практика существует в нашей стране, это абсолютно нормально. Например, в законе о прокуратуре четко определено, какая заработная плата должна быть у работников прокуратуры и она привязана к прожиточному минимуму. То есть прожиточный минимум в стране, а 10 прожиточных минимумов, например, должна составлять минимальная заработная плата врача ", пояснил Степанов.
- Напомним, на 1 декабря 2020 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2189 грн.
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