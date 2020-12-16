Минфин США назвал Швейцарию "валютным манипулятором": утверждает об управлении курсом франка

16 декабря, 2020, 19:23

В докладе казначейства США от 16 декабря две страны - Швейцария и Вьетнам - названы валютными манипуляторами

Соответствующий вывод содержится в докладе американского казначейства по макроэкономическому положению и валютной политике основных торговых партнеров страны.

"Минфин установил, что согласно Акту о международной торговле и конкуренции США от 1988 года Вьетнам и Швейцария являются "валютными манипуляторами", - отмечается в документе.

Отмечается, что соответствующее решение было принято, опираясь на ряд доказательств и обстоятельств, а именно - что страны по крайней мере частично руководили курсом валют в течение четырех кварталов до июня 2020 года и осуществляли валютные интервенции, направленные на предотвращение эффективной корректировки платежного баланса, а в случае Вьетнама - для получения несправедливых конкурентных преимуществ в международной торговле.

"Минфин США будет следить за своими выводами относительно Вьетнама и Швейцарии, чтобы устранить практики, которые создают несправедливые преимущества для иностранных конкурентов", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее, в августе 2019-го, Мнучин внес Китай в список "валютных манипуляторов", что произошло впервые с 1994 года.

США вносят в список "валютных манипуляторов" страны, использующие масштабные интервенции для резкого воздействия на курс национальной валюты, создает дисбалансы и нерыночные преимущества на международном рынке. Напомним, в 2015-16 годах Украина перешла к политике "плавающего курса нацвалюты", предусматривающей отказ государства от вмешательства в процесс курсообразования.

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