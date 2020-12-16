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Espreso.tvОбществоМачу-Пикчу снова закрыли для туристов из-за конфликтов с местными активистами

Мачу-Пикчу снова закрыли для туристов из-за конфликтов с местными активистами


фото: reuters
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова закрыли для посещений туристами

Популярная туристическая локация не проработала и месяца после карантина и была вынуждена вновь закрыться - все из-за конфликта с местным населением, сообщает УНИАН.

Активисты заблокировали железную дорогу и требовали пересмотреть политику продажи билетов на поезд. Это единственный способ добраться до достопримечательности через горный регион. С началом пандемии дешевый проезд за 6,5 долларов стал в дефиците. И перуанцы вынуждены покупать туристический билет, который в 10 раз дороже и им не по карману.

Ранее Мачу-Пикчу закрывали для туристов в начале пандемии до середины ноября. За это время исключение сделали только для одного туриста - мужчины из Японии, который прилетел в страну ради достопримечательности и застрял там на карантине на 7 месяцев.

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