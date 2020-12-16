Лидер республиканцев в Сенате признал победу Байдена

16 декабря, 2020, 10:15

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах

Об этом сообщает The New York Times .

"Наша государственная система определила, кто будет давать присягу 20 января. Коллегия выборщиков сказала свое слово", - сказал Макконнелл во время выступления в Сенате.

Он поздравил избранного президента с победой и отметил, что Байден - не чужд для Сената и посвятил служению народу много лет своей жизни. Также республиканец поздравил вице-президента Камалу Харрис.

"Американцы могут гордиться первым в истории страны избранием на должность вице-президента женщины", - подчеркнул он.

15 декабря коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на выборах - он получил 306 голосов выборщиков из необходимых 270.

Результаты выборов президента Конгресс США окончательно утвердит 6 января.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признает свое поражение. Он утверждает, что голосование было "мошенническим" и сопровождалось массовыми фальсификациями.

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