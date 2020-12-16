Киевская гостиница "Днипро" регистрирует торговую марку Dnipro Casino

16 декабря, 2020, 15:45

Частное акционерное общество (ПАО) "Отель Днипро" подало заявку и начало регистрацию торговой марки Dnipro Casino.

Об этом пишет Лига.Бизнес со ссылкой на данные Укрпатента.

По информации издания, согласно международной классификации торговая марка предусматривает следующие услуги: обеспечение оборудованием для казино, услуги в сфере азартных игр, услуги залов игровых автоматов и услуги ночных клубов.

Кроме того, предусматривается проведение лотерей, услуги букмекерских контор и игровые компьютерные услуги. Из товаров - игровые автоматы для азартных игр, автоматы для аркадных видеоигр, жетоны и колесо фортуны. Также планируется разместить видеоигровые консоли и портативные игры.

Как сообщил в комментарии изданию представитель инвесторов Александр Кохановский, владельцы получили 5 предложений по открытию казино, поэтому решили подать на регистрацию эту торговую марку.

"Вскоре после покупки "Днипра" начался IP-троллинг (патентный троллинг, - ред.), связанный с легализацией рынка гемблинга, и мы уже получили пять предложений открытия казино, поэтому решили подать на регистрацию эту торговую марку. Сейчас видим эту проблему и в других областях, поэтому это явно не последняя торговая марка, которую мы зарегистрируем", - цитирует издание слова Кохановского.