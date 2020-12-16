Кабмин возобновил аналоговое вещание в местностях, граничащих с РФ и оккупированными территориями

16 декабря, 2020, 16:50

В Украине возобновили использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями

Соответствующее решение принял Кабмин во время заседания 16 декабря.

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы использования радиочастотного ресурса Украины", которым возобновил использование радиотехнологии "Аналоговое телевещание" в местностях на границе с РФ и ВОТ.

Согласно документу для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями, аналоговое телевидение восстанавливается на период до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, до 31 марта 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансовым обеспечением, устарелостью материально-технической базы, существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени.

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