Кабмин разрешил онлайн-регистрацию транспортных средств
16 декабря, 2020, 16:00
Кабинет министров принял постановление об изменении порядка государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, документ позволяет подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.
Постановление также позволит предотвращать отчуждение транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.
Документ также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.
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