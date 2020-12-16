Кабмин разрешил онлайн-регистрацию транспортных средств

16 декабря, 2020, 16:00

Кабинет министров принял постановление об изменении порядка государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, документ позволяет подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Постановление также позволит предотвращать отчуждение транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Документ также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb