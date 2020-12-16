Кабмин разрешил Нафтогазу приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь

16 декабря, 2020, 15:13

Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня мы приняли решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь. Это большое и перспективное месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможности для получения прибыли и увеличения добычи газа", - написал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к постановлению документ позволяет НАК "Нафтогаз Украины" приобретение 100% долей в уставном капитале "Недра Юзовская", принадлежащих НАК "Недра Украины".

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