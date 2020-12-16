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Кабмин определил порядок возврата "ошибочно выплаченных льгот и субсидий"

На заседании правительства изменен порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики.

В частности, предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находящиеся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Также правительством установлен порядок возврата ошибочно выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной и безналичной форме.

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  • Напомним, что 29 сентября Кабинет министров сократил расходы на жилищные субсидии на сумму 757 тыс. грн.
 
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