Головкин сделал громкое заявление о третьем бое с Альваресом

16 декабря, 2020, 14:44

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что его третий поединок против мексиканца Сауля Альвареса, вероятно, никогда не состоится

Об этом сообщает France24.

По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг), его третий поединок против Сауля Альвареса не состоится никогда.

"Устал думать о третьем бое с Канело. Уже более двух лет мы говорим об этом. Это не моя вина, что этот поединок не состоялся. Сейчас об этом еще рано говорить, но есть вероятность, что этот бой никогда не произойдет", - сказал Головкин.

Казахстанец и Альварес провели два боя за звание чемпиона мира в среднем весе - в 2017 и 2018 годах. В первом поединке судьи зафиксировали ничью, во втором - победу раздельным решением судей одержал мексиканец.

Сауль Альварес является лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring. 19 декабря он встретится с британцем Каллумом Смитом.

Головкин 18 декабря сразится с поляком Камилем Шереметой.

Напомним, 16 декабря португальский футболист Криштиану Роналду выложил трейлер общего с Геннадием Головкиным фильма об их пути к успеху.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb