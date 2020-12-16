Главой облсовета Запорожья избрали представителя "Слуги народа" Виталия Боговина

16 декабря, 2020, 07:26

Во вторник, 15 декабря, Запорожский облсовет избрал главой представителя партии "Слуга народа" Виталия Боговина

Об этом говорится в решении Запорожского облсовета.

"Руководствуясь ст. 141 Конституции Украины, п. 1 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 55 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", учитывая результаты тайного голосования, Запорожский областной совет решил избрать главой Запорожского областного совета Боговина Виталия Викторовича", - говорится в документе.

По данным "РБК-Украина" , во время голосования в облсовете возникли споры между представителями "Слуги народа" и ОПЗЖ. Сам Боговин заявил, что его избранием облсовет "дал решительный отпор российскому агрессору".

"43 депутата отдали голос за мою кандидатуру. Спасибо за доверие! Сегодня мы вместе дали решительный отпор российскому агрессору. "ЗНР" здесь никогда не будет!", - заявил Боговин.

Виталий Боговин - предприниматель в аграрной сфере, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от "Слуги народа", с 11 июня 2020 - глава Запорожской облгосадминистрации.

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