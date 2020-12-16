Главный инфекционист США назвал условие выработки группового иммунитета к коронавирусу
Об этом он сказал в интервью Vox .
"Если вам действительно нужен настоящий групповой иммунитет ... необходимо, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны", - сказал Фаучи.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
К марту 2021 года в США от коронавируса собираются вакцинировать 100 млн человек. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали в первую очередь привить сотрудников медучреждений, пожилых людей в домах престарелых и других социальных учреждениях.
Вакцина Pfizer и BioNTech показала эффективность в 95%.
14 декабря в США совершили первое прививки от коронавируса. Считается, что первым вакцину получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.
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